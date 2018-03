Bruxelles sanctionne autant ses chômeurs que la Flandre

Sur les près de 7.000 chômeurs qui ont été convoqués pour un entretien individuel (phase 1 de la procédure), 2.107 ont fait l’objet d’une évaluation non concluante. Ce qui signifie qu’ils n’ont pas apporté de preuve suffisante de leur recherche d’emploi, mais n’ont pas encore été sanctionnés. Ce n’est qu’après deux évaluations non concluantes que le chercheur d’emploi peut être sanctionné (avertissement, réduction des allocations, suspension temporaire, ou exclusion).

Comparé à la population totale des chômeurs et jeunes en stage d’insertion, le taux de personnes sanctionnées atteint 0,7% en Région bruxelloise . Soit presque autant qu’en Région flamande (0,9% des chômeurs) , et nettement plus qu’en Wallonie, où le taux de chômeurs sanctionnés comparé à la population globale n’est que de 0,24%.

Au total néanmoins, 2.068 chômeurs ont fait l’objet de sanctions en 2017. C’est 73% de moins qu’en 2015 (à l’époque 7.830 chômeurs avaient été sanctionnés). Ces statistiques démontrent que depuis la régionalisation du contrôle de la disponibilité des chômeurs, le nombre de sanctions baisse fortement, et ce dans les trois Régions. C’est en Flandre que l’on constate la baisse la plus forte du nombre de sanctions (-80% entre 2015 et 2017), alors que la baisse atteint 76% à Bruxelles et 68% en Wallonie.