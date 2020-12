Bruxelles se démarque et maintient le couvre-feu à 22h à Noël

Les 19 bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale et son ministre-président Rudi Vervoort (PS) ont décidé ce mercredi matin de maintenir le couvre-feu de 22h à 6h le soir de Noël, soit la nuit du 24 au 25 décembre. La capitale se démarque ainsi du reste du pays, la Wallonie et la Flandre ayant décrété un couvre-feu plus tardif, à minuit.