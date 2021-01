Bruxelles simplifie l'octroi de l'allocation-loyer

Trente-trois actions concrètes réparties sur cinq chantiers: augmentation de l'offre de logements à finalité sociale, amélioration de l'action publique en matière de logement, soutien aux locataires, garantie du droit au logement et facilitation de l'accès à la propriété. Il ne sera donc pas possible de lister ici de façon exhaustive les mesures comprises dans le plan d'urgence logement de la secrétaire d'État bruxelloise Nawal Ben Hamou (PS). Adopté ce jeudi par le gouvernement de Rudi Vervoort (PS), ce vaste plan vise à offrir une solution à plus de 15.000 ménages bruxellois durant la législature. Focus sur trois mesures phares.