Bruxelles teste des studios mobiles pour sans-abri

Deux logements modulaires ont été installés sur un terrain en friche à deux pas du pont Van Praet afin de susciter l’intérêt d’investisseurs et des pouvoirs publics.

Les modules en question sont deux studios déplaçables d’une vingtaine de m², en ossature bois , installés sur le site de Bridgecity. Ces structures sont les premiers prototypes d’un projet d’habitation temporaire à destination des personnes sans-abri. Les deux structures – le Moving Nest et le Wald-Cube – peuvent être construites en un mois et sont financièrement accessibles.

Il faut compter 18.700 euros hors frais de transport et de raccordement pour le premier module et 42.000 euros pour le second. Les deux premiers prototypes du projet sont installés pour trois mois sur le site.