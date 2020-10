Bruxelles veut moduler la taxe de circulation en fonction de l'usage

Conformément à son accord de gouvernement, l'équipe Vervoort planche sur une réforme de la fiscalité automobile. Avec SmartMove, il est question d'une taxe de circulation variable en fonction de l'usage du véhicule et non plus de sa possession.

Interrogé ce vendredi en séance plénière concernant l'éventualité de la mise en place d'un péage urbain en Région bruxelloise , le ministre régional des Finances et du Budget a fait savoir aux députés qu'un tel projet n'est pas à l'ordre du jour. "Aucune décision formelle n'a encore été prise", a déclaré Sven Gatz (Open Vld) qui s'est contenté de rappeler l'option sur laquelle travaille l'exécutif, à savoir le remplacement de la taxe sur la possession d'une voiture (taxe de mise en circulation et taxe de circulation) par un tarif dit intelligent tenant compte du nombre de kilomètres parcourus.

Rien de nouveau sous le soleil, l'équipe Vervoort planche donc toujours sur une réforme de la fiscalité automobile, conformément à son accord de majorité qui prévoit que le régime de la taxe de circulation soit modulé à l'usage afin de limiter la congestion automobile. Grâce au réseau de caméras ANPR déjà mis en place dans le cadre de la zone basse émission, il sera possible d'établir un tarif variable en fonction des jours et des heures. En clair, on paiera plus cher pour continuer à rouler durant les heures de pointe.