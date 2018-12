"Ce gouvernement sera prudent", promet Charles Michel

Dans la foulée de l'intervention de Charles Michel, la séance de la Chambre a été suspendue après une motion qui met en jeu la confiance au gouvernement. La conférence des présidents a été convoquée pour en juger la recevabilité. "Nous sommes convaincus que les règles démocratiques et constitutionnelles n'ont pas été respectées", indiquent le PS, le sp.a, les Verts, cdH et DéFI dans une motion commune qui demande que le gouvernement propose son "nouveau programme" et vienne "chercher la confiance du parlement au plus tard mardi".