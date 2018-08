Charles Michel candidat à Bruxelles? "Jamais été évoqué"

"Aucun scénario de cette nature n'est envisagé. La question de la préparation des listes pour 2019 n'est absolument pas à l'ordre du jour. Le Premier ministre est concentré sur sa tâche et sur la dernière année de la législature", a-t-on indiqué dans son entourage.

♦ Officiellement , jusqu'à présent, c'est le vice-Premier ministre MR, Didier Reynders, qui occupera la tête de liste aux élections fédérales dans la capitale et les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise.

→ Une autre source au MR indiquait également lundi matin qu'elle n'avait rien entendu à ce sujet. L'arrivée de Charles Michel à Bruxelles serait donc une surprise. Et ce d'autant plus que le Premier ministre est une figure du Brabant wallon, fief libéral: il est bourgmestre en titre de Wavre, il est élu depuis 1994 dans cette circonscription, d'abord à la province et puis à la Chambre. Charles Michel ne sera toutefois pas candidat aux élections communales d'octobre. Mais, selon lui, il ne faut pas y voir un signe à propos son avenir politique. Il ne souhaite pas être distrait de sa fonction de chef de gouvernement, expliquait-il en juin.