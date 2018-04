Cinq personnes condamnées à des peines de travail suite aux émeutes de Bruxelles

Le tribunal a estimé que les cinq jeunes condamnés étaient les auteurs de différentes dégradations commises. L'un avait pillé un night shop, un autre mis le feu à une camionnette, un troisième avait détruit la vitrine d'un magasin et les deux derniers avaient détruit du mobilier urbain et lancé des projectiles sur la police.

Il lui était reproché d'avoir posté un message sur Facebook la veille des émeutes, appelant à "tout cramer à Lemonnier". L'artiste de 32 ans a contesté et avait plaidé l'acquittement, appelant le président du tribunal à "ne pas céder à la pression médiatique". "C'est incompréhensible, on me met dans le même sac (que les jeunes qui ont commis des dégradations) alors que mon message ne comportait aucune intention (de violence) et que je n'étais pas sur place. C'était purement footballistique", avait-il déclaré à la sortie de l'audience, l'émeute s'étant déroulée alors que la communauté marocaine fêtait le billet acté de son équipe nationale pour la Coupe du Monde.