Citydev va doubler le nombre de ses parcs PME d'ici cinq ans

Citydev se dote d'un nouveau contrat de gestion qui met l'accent sur la mise à disposition d’espaces au bénéfice des entreprises productives. À l'échéance du contrat, au moins dix parcs PME seront en activité.

Le contrat de gestion 2021-2025 conclu entre le gouvernement bruxellois et citydev.brussels a été signé ce jeudi. Malgré la crise et la situation financière difficile de la Région bruxelloise, cet organisme public ne verra pas ses moyens rabotés. "Il y avait forcément un doute, car il y a moins d'argent à consacrer à des projets ambitieux pour le moment. Mais la crise a aussi mis en avant l'importance d'avoir des logements décents et de produire localement, deux de nos axes principaux", fait valoir Benjamin Cadranel. Le patron de Citydev ajoute que le volume d'activités augmentera dans les années à venir sans hausse du volume de subsides par rapport à la précédente législature.

Si la création de logements subventionnés, une activité forcément déficitaire, nécessite encore des apports publics, citydev.brussels peut tout de même se targuer d'avoir gonflé ses recettes propres qui représentent aujourd'hui plus de la moitié de ses ressources. Entre 2013 et 2019, les recettes issues de canons emphytéotiques des loyers ont connu une hausse de plus de six millions d'euros.

Surtout connu pour ses missions liées au logement, cet organisme public doit pourtant une grande partie de ses revenus aux activités économiques. Selon le nouveau contrat de gestion, 30% des moyens de Citydev devront d'ailleurs être alloués à des projets dits mixtes, comprenant de l'habitat et de l'activité productive. "On y était déjà dans les faits, mais on tire l'objectif à la hausse pour tirer aussi le résultat. Pas question de relâcher nos efforts", commente Benjamin Cadranel qui annonce que le nombre de parcs PME va doubler, passant de cinq actuellement à dix parcs en activité d'ici 2026.

"Les parcs PME sont nos produits phares en expansion économique et on restera dans la continuité. Plutôt que des grands zonings, on prévoit des petits ateliers entre 150m² et 500m² qui s'intègrent bien dans le tissu urbain." Benjamin Cadranel Administrateur général de Citydev

"Les parcs PME sont nos produits phares en expansion économique et on restera dans la continuité. Plutôt que des grands zonings, on prévoit des petits ateliers entre 150 m² et 500 m² qui s'intègrent bien dans le tissu urbain et que l'on réserve à des entreprises qui produisent des choses: menuiserie, chocolaterie, microbrasserie... On a plus de turnover qu'en louant un terrain de trois hectares à une multinationale, mais on a, en revanche, une meilleure densité d'emplois et cela crée des écosystèmes porteurs", souligne l'administrateur général de Citydev.

Le nouveau contrat de gestion qui met l'accent sur la transition écologique aura pour conséquence de modifier les critères de sélection des entreprises locataires de ces espaces. "Les terrains commencent à être rares et on ne court plus derrière les entreprises. Outre le taux d'emploi par hectare et la solidité financière de l'entreprise, la durabilité et la circularité seront des critères que l'on doit encore affiner avec la secrétaire d'État."

Comme pour Finance&Invest sur lequel elle a également la tutelle, Barbara Trachte (Ecolo) a en effet fait appliquer le principe fixé dans l'accord de gouvernement, à savoir que toutes les politiques économiques doivent s'aligner sur les objectifs environnementaux. Pour Citydev, cela se traduit par divers principes tels que l'exemplarité en matière de durabilité du bâti, le développement de la biodiversité dans les projets, la consultation participative...

Au travers de missions déléguées, Citydev développera un axe dédié à l'agriculture urbaine, un autre à la logistique. "Comme cela prend beaucoup d'espace pour peu d'emplois, la logistique était jusqu'ici exclue sur les sites Citydev. Sauf que les choses ont évolué: on ne parle pas d'un gros centre de tri européen qui n'a pas sa place en ville, mais plutôt d'organiser de manière plus durable le dernier kilomètre", explique Benjamin Cadranel.

Plus de logements en emphytéose

En matière de rénovation urbaine et de logements, les objectifs chiffrés fixés par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) restent identiques. Il est question de faire sortir de terre un millier de logements majoritairement acquisitifs en cinq ans. Seule différence: la construction de logements sociaux, qui faisait déjà partie des bonnes pratiques, sera accentuée à la demande du gouvernement régional. Autres balises fixées par le nouveau contrat de gestion: produire 200 logements zéro énergie; 20% également dans les communes de la seconde couronne où le problème d’accessibilité au logement est important et développer un minimum de 20 % des logements en emphytéose.