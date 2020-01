Clerfayt plaide pour l'organisation d'un pôle de test 5G à Bruxelles

Le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Transition numérique était en charge du mot de conclusion d’une après-midi de conférences organisée ce jeudi par Agoria: "5G, une réponse aux défis de demain". Face à la fédération de l’industrie technologique, Bernard Clerfayt (DéFI) s’est montré résolument favorable au déploiement de la 5G . "Aussi touchy que soit le sujet, la 5G reste un enjeu stratégique fondamental pour le développement technologique et économique d’une capitale internationale comme Bruxelles. Cela soulève des questionnements qu’il faut aborder de front dans un débat transparent et ouvert."

Selon le ministre amarante, l’absence d’un accord concernant l’octroi de licences par le Fédéral ne peut pas servir d’excuses pour ne pas avancer au niveau régional. "Bien sûr qu’on ne peut pas déployer la 5G si le Fédéral n’octroie pas des licences. De la même manière que le Fédéral ne pourra pas les attribuer si on n’a pas établi les conditions du déploiement sur Bruxelles. On se tient par la barbichette. Si on attend que l’autre fasse quelque chose, il ne se passera rien. Avec le risque que Bruxelles soit dépassée par d’autres villes qui attireront plus de créateurs d’activités économiques. Véhicules et objets connectés, industrie intelligente, e-santé: tout cela se développerait alors moins vite à Bruxelles. On sait qu’Anvers rêve de damer le pion à Bruxelles. Ce serait une catastrophe symbolique, économique et technologique."