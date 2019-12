Clerfayt veut que toutes les offres d'emploi passent par Actiris

Au siège du Voka jeudi soir, le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation, Bernard Clerfayt (DéFI), a déclaré que toutes les offres d’emploi devraient être transmises à Actiris.

Ministre bruxellois en charge de l’emploi et de la formation depuis juillet, Bernard Clerfayt (DéFI) était présent ce jeudi soir au siège de l’organisation patronale flamande Voka pour échanger sur l’avenir de la Région bruxelloise et son développement socio-économique. Dans son discours, le ministre amarante a dressé les contours de la politique qu’il compte mettre en œuvre en matière d’emploi et de formation. Le premier défi, selon lui, sera de faire correspondre l’offre et la demande d’emploi pour, d’une part, offrir des solutions aux demandeurs d’emploi bruxellois et, d’autre part, répondre au besoin en main-d’œuvre des entreprises qui font face aujourd’hui à une pénurie, faute de candidats suffisamment qualifiés.

"Le principal écueil de la formation en alternance réside toujours dans le manque de patrons." Bernard Clerfayt Ministre bruxellois de l’emploi

"Les prévisions démographiques démontrent que vous allez être de plus en plus confrontés à ce problème. En effet, la population active va diminuer en Flandre alors qu’elle va augmenter en Région bruxelloise. Dans les vingt prochaines années, Bruxelles sera le vivier de travailleurs pour les entreprises bruxelloises mais aussi pour les entreprises flamandes, a déclaré Bernard Clerfayt qui entend faire d’Actiris le partenaire des entreprises en offrant de véritables solutions aux problèmes de ressources humaines rencontrés. Mais en échange, et je vous l’annonce aujourd’hui, je veux que les entreprises situées en Région bruxelloise transmettent toutes leurs offres d’emploi à Actiris. C’est en augmentant le nombre d’offres d’emploi gérées par Actiris que nous parviendrons à mettre plus de Bruxellois à l’emploi et à répondre à vos besoins en termes de main-d’œuvre. Bien entendu, il faut, outre l’amélioration des services employeurs d’Actiris, former les chercheurs d’emplois bruxellois. En misant d’abord sur les formations aux métiers en pénurie."

Pour mémoire, un avant-projet d’ordonnance visant à imposer aux grandes entreprises de plus de 100 salariés de transmettre systématiquement toutes leurs offres d’emploi à Actiris avait été déposé en 2012 par Benoît Cerexhe (cdH), alors ministre bruxellois de l’Emploi et de l’Économie. Mais face à la levée de boucliers des patrons et les doutes quant à la capacité d’Actiris de remplir cette mission, le texte n’avait pas été adopté en gouvernement. Contactée, la porte-parole du ministre Clerfayt confirme qu’il y a bien une volonté de faire évoluer les règles en la matière, avec un caractère obligatoire mais pas exclusif. Face au patronat flamand, le ministre bruxellois a fait la promotion de la diversité et souligné l’importance de faire correspondre la formation aux demandes des entreprises, notamment via les pôles formation-emploi.

48% . 48% des offres d’emploi requièrent spécifiquement la connaissance d’une deuxième langue tandis que seuls 23% des chercheurs d’emploi déclarent posséder une connaissance moyenne de la deuxième langue.

Il a aussi rappelé que 48% des offres d’emploi requièrent spécifiquement la connaissance d’une deuxième langue tandis que seuls 23% des chercheurs d’emploi déclarent posséder une connaissance moyenne de la deuxième langue. Et de lister les mesures existantes parmi lesquelles les chèques langues et la plateforme Brulingua. "Mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi nous allons lancer une cité des langues qui regroupera l’ensemble des acteurs présents en Région bruxelloise et développera des partenariats avec les acteurs flamands au bénéfice des chercheurs d’emploi bruxellois."

Pénurie de patrons pour l’alternance

"Trop de jeunes aujourd’hui ne peuvent entamer leur formation faute d’avoir trouvé une entreprise prête à les accueillir." Bernard Clerfayt

En ce qui concerne la formation en alternance, Bernard Clerfayt s’est montré piquant, mettant les employeurs face à leurs contradictions. "Un peu à l’école, un peu en entreprise, la formation en alternance permet de répondre précisément aux besoins des entrepreneurs. Et c’est une formule qui marche puisque 85% des personnes qui terminent une formation en alternance trouvent un emploi. Les chiffres le prouvent, c’est la solution. Certaines mesures ont déjà été prises pour booster ce dispositif. Pourtant, le principal écueil réside toujours dans le manque de patrons. Alors même que le monde économique s’est répandu dans la presse pour dire tout le bien qu’il pense de la formation en alternance", a déploré le Schaerbeekois avant d’exhorter les employeurs à s’impliquer davantage.

"Ces déclarations d’intention, c’est bien. Mais ce n’est pas assez. Vous le savez! Il est temps de passer à l’acte. Trop de jeunes aujourd’hui ne peuvent entamer leur formation faute d’avoir trouvé une entreprise prête à les accueillir. Et fait curieux, alors que pour répondre au besoin des entreprises, nous avons lancé cette année une série de nouvelles formations dédiées au secteur du numérique, il s’agit des formations pour lesquelles nous peinons le plus à trouver des patrons formateurs."

Mobilité pour la taxation kilométrique Face aux patrons flamands, Bernard Clerfayt a donné son avis sur une série de dossiers hors de ses compétences. Le développement de la 5G doit selon lui se faire avant que la 4G ne soit totalement inutilisable. Et de faire le lien avec la mobilité, les nouvelles technologies permettant d’enrayer en partie l’engorgement du trafic. "Pour décongestionner Bruxelles, il n’y a pas 36 solutions. Celle que je défends c’est la taxe kilométrique intelligente", a fait savoir le ministre bruxellois. "Cette taxe kilométrique permettrait de financer les ambitieux projets de transports en commun dans la capitale mais aussi d'améliorer le service et la qualité de ces transports, surtout aux heures de pointe." Bernard Clerfayt a également déclaré qu’il n’était pas contre la hausse des tarifs de la Stib et qu’il était favorable au prolongement du métro en périphérie. Considérant que la mobilité représente un frein à l’emploi des Bruxellois au sein de Brussels Airport, il a plaidé pour la prolongation du tram 62 vers Zaventem.