ComOn, l'app pour encourager le covoiturage à Bruxelles

Si vous roulez en voiture à Bruxelles, vous avez sans doute dû constater – ou êtes vous-mêmes dans le cas – que, très souvent, une voiture = un conducteur… et c’est tout. Rares sont les collègues ou voisins qui font du covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail ou ailleurs. Bien sûr, si chacun prend sa voiture seul, on arrive vite à saturation aux heures de pointe sur les routes de la capitale.

Pour y remédier, l’ASBL Taxistop vient de lancer une nouvelle application, ComOn , censée encourager le covoiturage . Il s’agit de la première du genre en Belgique. Développée en partenariat avec la Région bruxelloise et son ministre de la Mobilité Pascal Smet (sp.a), elle permet aux navetteurs de trouver facilement des covoitureurs pour partager les trajets.

Comment ça fonctionne?

Les utilisateurs peuvent à la fois chercher un trajet ou en proposer un . Concrètement, il indique où et quand il souhaite se rendre pour trouver directement des propositions de trajets. Il peut aussi proposer un service de covoiturage en indiquant les préférences, fréquences des trajets, itinéraires…

Grâce à la géolocalisation, il sera plus facilement possible de trouver des conducteurs ou des passagers ayant la même destination et de les contacter directement.