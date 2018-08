Comment les communes bruxelloises pourraient économiser 50 millions

Pour René Konings d'Agoria Bruxelles, "nous nous imposons des coûts inutiles". Il ajoute qu'en outre, les lampes LED "durent plus longtemps et sont donc moins coûteuses à entretenir". Et plus encore: "Si nous optons pour des systèmes d’éclairage connectés, pouvant être commandés de manière flexible, l’économie d’énergie peut même passer de 50 % à 60 voire 80 %."