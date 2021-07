Compromis autour du PAD Herrmann-Debroux, approuvé en deuxième lecture

Il aura donc fallu une semaine de plus pour arriver à un accord. Après les tensions survenues la semaine dernière , le gouvernement bruxellois a adopté en deuxième lecture le PAD Delta – Herrmann-Debroux qui doit redessiner la zone autour de l'embouchure de la E411 , principalement sur le territoire d'Auderghem. Les différends, principalement sur les gabarits des bâtiments à construire et sur le phasage du plan, ont été résolus.

"Je me réjouis qu'on ait été entendus sur la réduction des gabarits, surtout sur le secteur Demey" , nous confie le bourgmestre (DéFI) de la commune, Didier Gosuin. "Nous avons également obtenu l'agrandissement du parc et des garanties sur le phasage, avec une priorité à la mobilité", détaille le maïeur.

La tour Delta ne bouge pas

"[Nous allons] offrir aux habitants des quartiers plus apaisés, construire de nouveaux logements, aménager davantage d’espaces verts, et enfin ouvrir la voie à la mobilité de demain."

Un accord dont se réjouit le Ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS): "Ce PAD acte l'ambition du gouvernement bruxellois de mettre à terre ce vestige de l'urbanisme des années 70 qu'est le viaduc Herrmann-Debroux, pour projeter une entrée de ville digne de ce nom. Nous avons enclenché ce travail avec la E40 et le viaduc Reyers. Nous continuons sur notre lancée pour offrir aux habitants des quartiers plus apaisés, construire de nouveaux logements, aménager davantage d'espaces verts, et enfin ouvrir la voie à la mobilité de demain."