Contrat d'un million passé par Actiris: les règles n'ont pas été respectées, selon Clerfayt

Actiris a conclu un contrat de près d'un million d'euros avec une ASBL en 2019, sans accord préalable de son comité de gestion et sans mise en concurrence. La Cour des comptes considère que le cadre légal et réglementaire n’a pas été respecté. Le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt est allé dans le même sens ce mercredi.

Le ministre bruxellois de l'Emploi s'interroge sur l'utilité du marché de près d'un million d'euros conclu en 2019 entre la direction d'Actiris et un opérateur extérieur en dehors de la procédure de marché public requise.

Interrogé à ce sujet ce mercredi en commission de l'Emploi du parlement régional, Bernard Clerfayt a affirmé se ranger totalement derrière la thèse défendue par l'ensemble des membres du Comité de Gestion et la Cour des Comptes , selon lesquels rien ne permet de contourner les règles de marché public applicables pour un tel montant.

Enquête interne

Clerfayt a précisé demander dès à présent au Comité de Gestion de réclamer une enquête interne pour identifier la chaîne de responsabilités et les points de faiblesse qui ont permis à la Direction générale "d'engager Actiris en dehors de tout respect des règles de bonne gestion".

Le député libéral bruxellois David Leisterh avait demandé, il y a deux semaines, d'organiser une audition de la direction et du comité de gestion d'Actiris au sujet de ce contrat de consultance.

Clerfayt reconnaît enfin "ne pas comprendre que la Direction générale cache des choses à son Comité de gestion et au gouvernement et donc au parlement et à l'opinion publique". "Je ne m'opposerai absolument pas à un contrôle exhaustif par la Cour des Comptes de l'ensemble des marchés publics mais aussi de toutes les autres commandes publiques d'Actiris", a-t-il encore indiqué.