Coronavirus: 15 millions d'euros pour aider les petites entreprises de Bruxelles

Le gouvernement a alloué un budget de 15 millions d’euros à la filiale Brusoc pour soutenir les petites entreprises via des prêts et relancer l'économie bruxelloise.

La secrétaire d'État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) a annoncé, vendredi que l'objectif prioritaire de l'opération est de soutenir, via des prêts, les petites entreprises qui existaient déjà avant la crise du Covid-19 et dont l'activité a été structurellement impactée, directement ou indirectement. La démarche s’inscrit dans une optique de relance de l'économie bruxelloise.

Des critères stricts

Il s'agira donc de moyens structurels mis à disposition de Brusoc qui permettront le financement des très petites entreprises à court, moyen et long terme. Ces moyens viennent renforcer encore un peu plus les outils de financement disponibles en Région de Bruxelles-Capitale et s'inscrivent dans une logique de complémentarité avec le fonds de solvabilité et de relance "Boosting.brussels", en cours de création. Ce dernier, doté de 80 millions, sera géré par finance&invest.brussels et permettra de soutenir les plus grandes entreprises.