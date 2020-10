Couvre-feu étendu, masque obligatoire: Bruxelles en mini reconfinement dès lundi

"Nous revenons à un discours qui était celui de mars-avril par rapport à l'évolution des contaminations", a expliqué Rudi Vervoort, selon qui les décisions ont été prises "unanimement". Les experts s'attendent à 50% d'hospitalisations en plus par rapport à la première vague. La culture et le sport seront fort impactés, l'esprit étant de limiter les rassemblements où les gestes barrières sont difficiles à tenir. Avec le couvre-feu et le télétravail, les possibilités de sorties et de rassemblement sont drastiquement réduites. Il s'agit donc bien d'un petit reconfinement pour les Bruxellois.