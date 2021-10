Cristina Amboldi (DéFi) bien placée pour prendre la tête d'Actiris

Qui succèdera à Gregor Chapelle à la tête d'Actiris, l'office bruxellois de l'emploi? Le gouvernement bruxellois doit statuer ce jeudi. Selon la chaîne locale bruxelloise BX1, c'est Cristina Amboldi qui est arrivée en tête de la procédure de sélection. Actuellement directrice de cabinet adjointe du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt (DéFI), Cristina Amboldi était déjà membre du cabinet Gosuin (Economie et Emploi) sous la précédente législature et a fait un passage chez Actiris.