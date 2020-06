Cultiver des céréales en pleine ville... ou quand Alain Maron fait un four

" L'avenue du Roi , par exemple, verra son allée centrale se transformer en champ de céréales , qui serviront à faire du pain qui pourra être cuit dans le four communautaire qui y sera installé! C'est le type d'action concrète que j'entends soutenir." Ce tweet d'Alain Maron , ministre bruxellois de l'Environnement et du Climat, a affolé la toile. Planter des céréales en pleine ville, en pleine pollution?

L'idée s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet dans le but d' accélérer l’action climatique et la protection de la biodiversité . "La Région bruxelloise offre un soutien méthodologique et financier à la réalisation d’actions concrètes de lutte contre le dérèglement climatique en phase avec les politiques régionales", précise encore le ministre.

Il y a de l'idée, mais...

Cette initiative est développée par les communes de Saint-Gilles et Forest, selon le porte-parole d'Alain Maron. Mais s'agit-il bien ici d'une "lutte contre le dérèglement climatique"? Directement, non, ce n'est pas le remplacement du pauvre herbage de l'avenue du Roi par des céréales qui aura beaucoup d'effet. Indirectement, en poussant les citoyens à fabriquer leur propre pain, dans un four encore à installer? Il y a de l'idée quand on sait que la proportion de céréales belges dans nos pains est extrêmement faible.