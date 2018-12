DJ, spectacle et feu d'artifice à l'Atomium

Le plateau du Heysel accueillera à nouveau le traditionnel feu d'artifice de la Ville de Bruxelles et ses festivités pour le réveillon du Nouvel An, ce lundi dès 21h30. Les animations viendront clôturer l'année du 60e anniversaire de l'Atomium et de l'Expo 58.

Pour les détails pratiques, le site sera fermé au public entre 19h30 et 21h30, heure de lancement des festivités. Il sera alors accessible via trois entrées: avenue de Bouchout, avenue de l'Atomium et boulevard du Centenaire via la place Louis Steens. Des contrôles de sécurité seront effectués et les sacs à dos et effets encombrants seront interdits. Il en sera de même pour les bouteilles en verre et l'usage privé de pétards et feux d'artifice.