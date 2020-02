David Leisterh (MR) paré pour reconquérir la capitale...

Boris Dilliès terrassé au terme de ce scrutin, il est temps pour Leisterh de se lancer dans son projet de reconquête de la capitale . N'y allons pas par quatre chemins: les libéraux y traversent une mauvaise passe. Rongeant leur frein dans l'opposition depuis plus de quinze ans à la Région , ils ont, de surcroît, perdu quatre de leurs six mayorats en 2018 .

Dénicheur de talents

Cet ancien collaborateur de Didier Reynders, décrit comme quelqu'un d'intelligent et de bosseur par ses supporters, siège aussi comme député d'opposition au Parlement bruxellois depuis l'année dernière. "C'est là que se font les contacts avec les représentants des autres partis, ceux et celles avec qui se joue le second tour. C'est un élément stratégique intéressant", déclarait-il récemment. À l'en croire, le recul des libéraux dans les communes bruxelloises s'expliquerait partiellement par une mauvaise gestion de l'après-scrutin. Fort des contacts qu'il a acquis, il pense pouvoir mobiliser plus efficacement ces leviers à l'avenir.