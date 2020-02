David Leisterh: "Où est passé l'argent du refinancement de Bruxelles?...

David Leisterh prend la succession de Didier Reynders à la tête de la régionale MR de Bruxelles. Il entend reconquérir, avec son président Georges-Louis Bouchez, un électorat qui fuit les libéraux.

Grande joie. Gros challenge. Belle mobilisation. Content, David Leisterh, 35 ans, a été confortablement élu à la présidence de la régionale bruxelloise du MR jeudi soir. Au détriment de son principal adversaire, le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès. Cet ancien collaborateur de Didier Reynders succède donc à… Didier Reynders dans cette fonction stratégique pour un parti en difficulté dans la capitale. L’Echo a rencontré l’espoir réformateur entre deux interviews audiovisuelles, vendredi, au Parlement bruxellois où il a été élu en mai dernier.

L’ancien coureur cycliste – junior, il a fait quelques courses avec Philippe Gilbert – salue la mobilisation interne pour un scrutin qui participe selon lui d’une "dynamique présente depuis l’élection du président national". "On va utiliser cette énergie pour faire de la régionale un laboratoire d’idées pour redéfinir et clarifier notre message, répète David Leisterh. On ira tester ce message sur le terrain pour reconquérir des personnes qu’on a peut-être déçues et des quartiers où l’on doit être davantage présents."

Celui qui est et restera président du CPAS de Watermael-Boitsfort est un (très) proche de Georges-Louis Bouchez. Le président du MR jouit donc désormais d’un relais on ne peut plus loyal dans la capitale. Les deux trentenaires se sont connus au bureau national des jeunes MR il y a une dizaine d’années, raconte David Leisterh. "Il avait déjà une personnalité forte, plus clivante qu’aujourd’hui, et un discours percutant. Je me suis rapproché. On a eu ensuite des déboires d’ordre privé similaires en même temps, ce qui nous a encore rapprochés. Nous sommes devenus amis. Je l’ai suivi à l’époque où il était redevenu simple conseiller communal et que certains au sein du parti demandaient qu’il soit écarté. Cette fidélité rapproche."

Le MR se met donc en ordre de bataille pour se renforcer à Bruxelles où la concurrence d’Ecolo sur des enjeux comme la mobilité et la qualité de vie a fait mal aux libéraux. Résultat connu: un gouvernement bruxellois PS, Ecolo, DéFi, sp.a, Open Vld, Groen et un MR dans l’opposition pour la quatrième fois d’affilée.

"On a voulu avoir un discours responsable, parfois moins facile à vendre. Mais en termes de concrétisation, de mesures en matière de climat ou de mobilité, on le voit et on le sent: la cohérence de notre vision commence à percoler", assure David Leisterh. On demande si ce sera suffisant. En outre, le MR se renouvelle, mais ses nouveaux visages ne reflètent guère la diversité de la population bruxelloise.

"Les libéraux n’ont pas uniquement comme vocation de ramener ou de maintenir les classes moyennes à Bruxelles, on a surtout pour vocation de créer les classes moyennes." David Leisterh Président du MR de Bruxelles

Double question, double réponse. "On a parfois laissé nos mandataires locaux trop seuls. Ça, c’est terminé. Les libéraux n’ont pas uniquement pour vocation de ramener ou de maintenir les classes moyennes à Bruxelles, on a surtout pour vocation de créer les classes moyennes. Avec nos mandataires, nous porterons ce message dans les quartiers."

Et sur la diversité? "On n’a pas été assez courageux au cours des dernières années, reconnaît le président des bleus de Bruxelles. Je m’engage à aller parler davantage à la nouvelle sociologie bruxelloise. Je le fais déjà. L’accueil est bon, il y a une véritable attente." Il s’y engage aussi: les listes de 2024 devront "mieux refléter toute la sociologie bruxelloise".

Exit le décumul

Un premier enjeu très politique l’attend. La montée du MR dans la majorité menée par Bernard Clerfayt – (DéFi) à Schaerbeek. "Rien n’est abouti. Et nous n’allons pas monter à tout prix, il faut voir le projet. Au dernier conseil communal, il y avait un monde fou, les gens sont très mécontents en raison de la problématique du stationnement. Cela gronde."

On attaque un autre sujet sensible. Le décumul des mandats que son principal adversaire incarne au MR. Boris Dilliès a cédé son siège de député pour se concentrer sur son mandat communal. Françoise Schepmans, députée échevine de Molenbeek continue, elle, de cumuler, en dépit des statuts du MR qui l’interdisent pour les communes de plus de 50.000 habitants. "Madame Schepmans a pris soin de prendre des compétences assez légères à Molenbeek. Elle a été bourgmestre, donc elle connaît bien ses matières. Elle allie les deux avec brio. Je n’ai pas de souci avec cela. Le MR savait qu’elle était échevine et députée, cela n’a pas empêché qu’elle devienne cheffe de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles." Dont acte.

"Il faudrait par exemple que l’opposition puisse correctement siéger dans les organismes d’intérêt public." David Leisterh Président du MR de Bruxelles

David Leisterh enchaîne sur les scandales qui ont donné lieu à ce débat sur le décumul. "Je suis pour le plafonnement des rémunérations, mais ne cherchons pas à rétrécir la volonté d’agir. Il faut surtout s’assurer que ces scandales ne se reproduisent plus. Il faut travailler sur des garde-fous et je constate qu’on n’y travaille pas."

C’est-à-dire? "Il faudrait par exemple que l’opposition puisse correctement siéger dans les organismes d’intérêt public. Exemple: le gouvernement bruxellois, dans un grand élan de gentillesse, accepte un seul représentant de l’opposition au CA de la Stib. Or si je me rappelle bien, l’affaire du Samusocial a été mise au jour grâce au travail excellent d’un député de l’opposition, Alain Maron (aujourd’hui ministre Ecolo, NDLR). Un membre de l’opposition dans les CA, c’est peu."

Puisqu’on parle du gouvernement Vervoort, le MR fait-il le constat d’une forme de léthargie? "Après la course aux promesses de campagne, le gouvernement est aujourd’hui face à la réalité: avec le budget disponible, ces promesses sont difficiles à tenir. On a eu un budget pour dire qu’il y avait un budget en novembre. On nous a dit alors que le vrai budget serait pour le mois de mars. En janvier, on annonce que ce sera pour mai. Un ajustement devait donner le souffle voulu. Ce second souffle tarde à arriver."

Le député MR pointe les mesures attendues en matière d’emploi et de lutte contre le réchauffement climatique pour lesquelles "les jeunes Bruxellois ont parfois défilé et voté".

Bruxelles oubliée

On demande quelles sont les raisons des problèmes budgétaires de la Région bruxelloise, pourtant refinancée par la dernière réforme de l’État. "On est aujourd’hui dans une logique déficitaire que le MR ne comprend pas bien. Est-ce qu’il y a trop de saupoudrage de moyens? Ce n’est pas clair. On emprunte pour financer des dépenses courantes. La Cour des comptes et le Bureau du plan tirent la sonnette d’alarme. Que s’est-il passé avec le refinancement de Bruxelles? Où est passé l’argent? Le MR veut y voir clair et venir avec des propositions pour que Bruxelles s’en sorte. "

On embraye sur la position de Bruxelles alors que la crise fédérale fait poindre des risques communautaires. Avec, par exemple, un CD&V prônant un gouvernement fédéral miroir des majorités des deux plus grandes Régions du pays seulement. "C’est symptomatique de la place que ne parviennent pas à prendre les leaders bruxellois sur la scène politique et médiatique. Bruxelles est oubliée. Cela devrait réveiller le gouvernement Vervoort. On ne l’a jamais beaucoup entendu, il fait un beau score électoral, certes, mais tout cela manque d’incarnation."

Il poursuit: "Il y a un aspect de la réforme de l’État qui n’a pas été concrétisé: c'est la communauté métropolitaine. Elle est pourtant cruciale." Elle dépend du bon vouloir des communes du Brabant flamand, dit-on. "Des études montrent à quel point cela peut être bénéfique en matière économique, de mobilité. Pas uniquement pour les 19 communes de Bruxelles, mais pour sa périphérie aussi. Bruxelles grossit, la politique ne peut pas faire l’économie de ce qui se passe juste à côté." L’élargissement de Bruxelles à nouveau sur le tapis ? "On n'a jamais eu de tabou sur cette question, au contraire, nous avons soutenu cette proposition."