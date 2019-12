De Meuter prouve qu'on peut démolir et réutiliser

Befimmo, le maître d’ouvrage du renouveau des tours WTC I et II à Bruxelles, a confié le chantier de démantèlement et désamiantage à G&A De Meuter. Il s’agit pour cette société familiale d’une formidable vitrine pour démontrer qu’on peut démolir un bâtiment selon le principe d’économie circulaire.

Signe des temps, le chantier de démantèlement et de désamiantage des tours WTC I et II au cœur de Bruxelles fait la part belle à la réutilisation et au recyclage. "À part l’amiante et les autres déchets dangereux, tout sera conservé ou recyclé", souligne André De Meuter, cofondateur avec son frère Gaston de l’entreprise de démolition et terrassement G&A De Meuter. "C’est une exigence du maître d’ouvrage Befimmo et du client final, les autorités flamandes", ajoute-t-il. "On va conserver les fondations, les sous-sols et les noyaux sur toute la hauteur des deux bâtiments (102 mètres), ce qui est aussi une forme de réutilisation."

Pour pouvoir faire de la démolition circulaire, on a besoin d’espace de stockage et de temps. André De Meuter Cofondateur, G&A De meuter

Le groupe G&A De Meuter s’est engagé dans la voie du recyclage dès 1986 et a adopté ces dernières années le concept de démolition circulaire. En 2016, lors du démantèlement de l’ancien siège de BNPP Fortis à Bruxelles, il a réussi à recycler 98,6% du matériel. Ici, aux tours WTC, le concept est encore poussé plus loin, en mettant le paquet sur la réutilisation. Les faux plafonds, les planchers, les matériaux d’isolation, les cloisons, les portes, les sanitaires, les dalles de carrelage et de revêtement mural sont précautionneusement démontés, afin d’être remis dans le circuit: tantôt vendus, tantôt donnés. "On va aussi recycler une partie du béton dans notre centre à béton, de sorte qu’il sera réutilisé dans les nouveaux bâtiments qu’érigeront au même endroit Befimmo et ses trois bureaux architectes, 51N4E, Jaspers-Eyers et AUC", poursuit André De Meuter.

Les vitres en verre seront, elles, démontées une par une et renvoyées en verrerie, où elles seront refondues avant de revenir sous une nouvelle forme sur le chantier, côté construction. "C’est la première fois qu’on procède de la sorte à pareille échelle." La phase de reconstruction des tours débutera en 2020 pour se terminer en 2023.

Cela représente-t-il un surcoût? Le démontage coûte plus cher et prend plus de temps, mais dès lors que les matériaux sont réutilisés, il y a un gain environnemental et au final un gain économique global.

Reste à voir si l’on pourra répliquer le modèle partout. "C’est faisable, mais il faut installer une nouvelle mentalité. Ici, nous disposons de beaucoup de place pour stocker les matériaux démontés. Et nous avons aussi besoin de plus de temps, ce que le maître d’ouvrage nous concède." Deux conditions sine qua non, l’espace de stockage et l’allongement du délai.

Il s’agit néanmoins d’une tendance de fond, pense André De Meuter: "Nous avons un métier polluant, la démolition, mais nous nous efforçons de tout faire pour limiter le flux de déchets et les distances à parcourir. Selon nous, les grands acteurs de la construction vont de plus en plus intégrer la circularité dans leurs projets." Autre signe de l’évolution du métier: le groupe recourt de plus en plus au transport fluvial. Cette année, il aura fait voyager 700.000 tonnes de matériaux par bateau, contre 500.000 l’an dernier.