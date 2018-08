Déjà 800 automobilistes avertis que leur véhicule ne peut plus rouler à Bruxelles

La Zone de basse émission (LEZ) est devenue une dure réalité pour 800 automobilistes durant ce mois d’août. Les premiers envois d’avertissements concernant cette interdiction de circuler pour certains véhicules parmi les plus polluants ont démarré cet été à Bruxelles. Ceci sur base des images enregistrées à partir du 1er juillet dernier.

Ces avertissements ne se sont toutefois pas encore prolongés d’une invitation à payer l’amende de 350 euros prévue par cette législation régionale de lutte contre la pollution de l’air. Cette tolérance n’aura qu’un temps, les verbalisations démarreront à partir du 1er octobre. Par ailleurs, 76 dérogations sont en cours d’octroi, annonce à L’Echo Céline Fremault (cdH), ministre bruxelloise de l’Environnement. Celles-ci concernent les oldtimers et certains véhicules de service comme les ambulances.

Les Verts taclés au passage

"C e dispositif inédit par son ampleur est une des grandes traductions de notre volonté d’ améliorer la qualité de l’air à Bruxelles , rappelle Céline Fremault. Il faut dire que jusqu’ici, le phénomène de la pollution de l’air, pour le volet transport, n’avait jamais été sérieusement appréhendé. On peut même dire qu’en environnement, la qualité de l’air a été le parent pauvre des législatures précédentes."

Une façon pour elle de répondre à la coprésidente d’Ecolo, Zakia Khattabi, qui affirmait vendredi dans Le Soir qu’il n’y avait pas de politique écologique possible sans écologistes au pouvoir. À la Région bruxelloise, Ecolo fut en charge de l’Environnement entre 2004 et 2014 avant d’être rejeté dans l’opposition. Avis aux distraits, la campagne électorale a bien démarré.

Pour en revenir à la Zone de basse émission, rappelons que ce dispositif anti-pollution basé sur le classement Euro, lui-même fixé sur l’âge des véhicules, ira crescendo. À partir du 1er janvier 2019 une nouvelle catégorie de véhicules sera frappée d’interdiction de rouler. En 2018, 2.344 des quelque 600.000 véhicules immatriculés en Région bruxelloise – et âgés de 22 ans et plus – sont concernées par la mesure.