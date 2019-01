Demande de récusation d'un juré au procès de Mehdi Nemmouche, la séance est suspendue

Ce mardi matin, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Luc Hennart , a fait savoir, dans un courrier envoyé à la cour d'assises, que le 2e juré a travaillé comme greffier pour l'une des deux juges d'instruction qui ont mené l'enquête sur l'attentat au Musée juif de Belgique. Dès l'entame de la séance du jour, le procureur fédéral Bernard Michel et Me Julien Blot , l'un des avocats du présumé complice de Mehdi Nemmouche, ont demandé que la cour d'assises récuse le 2e juré. La cour a suspendu les débats, vers 10h15, pour délibérer sur la question.

"Il faut préserver ce dossier de tout risque d'impartialité", a déclaré Julien Blot, l'avocat de Nacer Bendrer. "Il s'est forcément noué quelque chose entre ce juré et ce témoin, que soit amitié ou inimitié." Me Sébastien Courtoy, l'un des conseils de Mehdi Nemmouche, a quant à lui dit n'avoir aucune opposition à ce que le 2e juré reste, "même s'il a travaillé pour l'adversaire", a-t-il dit. "Nous avons confiance en tout le jury", a ajouté Me Courtoy. Enfin, Me Michèle Hirsch, conseil de la partie civile, a également dit ne pas être opposée au maintien du 2e juré comme membre du jury.