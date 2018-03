Des chantiers mieux coordonnés, des commerçants mieux indemnisés

Les ministres bruxellois de l’Économie et de la Mobilité annoncent une double réforme en vue des gros travaux à venir dans la capitale.

Métro Nord, tram 9, tunnel Léopold II, la Région bruxelloise s’apprête à connaître de nouveaux chantiers d’envergure. Le gouvernement bruxellois a donc décidé de réformer les indemnisations des commerçants lésés par les travaux.

Mais aussi d’améliorer encore la coordination des chantiers, a annoncé Pascal Smet (sp.a) vendredi. Le ministre régional de la Mobilité et des Travaux publics est souvent attaqué sur ce thème mais il continue d’assumer. Préférant intensifier les chantiers dans des périodes plus courtes afin de ne pas faire durer les nuisances.

Il y a chaque année, 120.000 chantiers à Bruxelles, dont 4.000 d’importance et dont l’initiative peut venir d’une multitude d’opérateurs (19 communes, 60 impétrants, Région, etc.) Tous sont déjà suivis par une commission de coordination qui veille à organiser au mieux ces opérations et à en diminuer l’impact négatif. Pascal Smet annonce toutefois une amélioration du système qui sera débattue à partir de lundi au Parlement bruxellois.

Communication et anticipation

Ce texte prévoit de contraindre les opérateurs à communiquer les travaux prévus dans les cinq ans afin de mieux les anticiper. Le principe de "L’hyper coordination" sera élargi à tous les grands chantiers. Déjà testé, celui-ci consiste à organiser les chantiers d’une zone par rapport à un unique grand chantier de référence. Le cadre et les missions de la commission de coordination des chantiers seront renforcés. Enfin, Pascal Smet propose d’élargir la plage horaire des grands travaux de 7 à 22 heures (contre 7 à 19 actuellement).

2.700 € . C’est le montant proposé par le ministre de l’économie Didier Gosuin pour indemniser les entreprises qui comptent entre 5 et 9 équivalents temps plein.

Pour les commerçants dont les activités souffrent des travaux publics, le ministre de l’Économie Didier Gosuin (DéFi) propose un nouveau système d’indemnisation: 2.000 euros pour les entreprises qui comptent jusqu’à 2 équivalents temps plein (ETP), 2.350 de 2 à 4 ETP et 2.700 entre 5 et 9 ETP. Les entreprises de plus grande importance ne sont pas concernées.