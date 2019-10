Des lignes directrices à Bruxelles mais pas encore de priorités claires

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a fait son discours de politique régionale face aux députés ce vendredi matin. L’accent a notamment été mis par le socialiste sur le logement avec des augmentations budgétaires enregistrées à l’initial 2020, près de 20 millions d’euros , qui serviront majoritairement à la poursuite des projets de construction en cours, planifiés par le Plan Régional du Logement et l’Alliance Habitat. En 2020, plus de 200 logements seront inaugurés.

En matière de mobilité , Rudi Vervoort a déclaré que le gouvernement avait réalisé, pendant la législature passée, des investissements sans précédent et que ceux-ci se poursuivront dans les prochaines années, dans le métro, les lignes de tram et le plan bus.

Un budget serré

La déclaration ne permet pas de savoir si certains projets annoncés dans l’accord de majorité entreront en vigueur sous peu. On ignore, par exemple, si la gratuité de la Stib pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, mesure dont le coût est estimé à 24 millions d’euros, sera de mise dès 2020. Cette absence de priorisation s’explique notamment par les difficultés budgétaires .

"On retrouve le même discours, de déclaration en déclaration sur des ambitions fortes mais présentées uniquement de façon floue et générale."

Ce flou est déploré par la cheffe de groupe MR au parlement bruxellois. "J'ai bien écouté le ministre-président. J'aurais aimé qu'il nous entraîne, qu'il entraîne les Bruxellois dans un projet d'avenir pour Bruxelles, pour que je puisse vous citer aujourd'hui les trois, quatre idées phares, grandes mesures qu'on va réaliser dans l'année à venir. Mais malheureusement, je serais incapable de vous dire quelles sont ces priorités, car aucune n’a été établie. Rudi Vervoort nous annonce de nouveau des ambitions qu'il nous dit d'entrée de jeu ne pas pouvoir rencontrer puisque le budget 2020 n'est pas bouclé et que le cadre institutionnel, juridique et budgétaire le contraint. On retrouve le même discours, de déclaration en déclaration sur des ambitions fortes, mais présentées uniquement de façon floue et générale", indique Alexia Bertrand.