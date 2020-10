Des protocoles plutôt qu’un reconfinement

Nouveau Comité de concertation ces jeudi et vendredi. Les gouvernements belges doivent s’entendre sur un durcissement des protocoles sanitaires dans plusieurs secteurs. En ligne de mire: le sport et la culture.

C’était donc parti, ce jeudi soir, pour un nouveau round de discussions entre gouvernements fédéral, communautaires et régionaux. Objectif de ce Comité de concertation qui devrait se poursuivre encore ce vendredi: adopter de nouvelles mesures et ainsi freiner la diffusion du virus dans la population et éviter l’engorgement des services hospitaliers par cette seconde vague de contamination. Après le couvre-feu et la fermeture de l’horeca, les secteurs de la culture et du sport retiendront particulièrement l’attention à la veille d’activités se déroulant bien souvent durant le week-end. Les autorités entendent adopter une approche sectorielle des protocoles sanitaires à venir.