Des rassemblements sauvages à Bruxelles alarment les scientifiques

La police a du intervenir à plusieurs reprises ce weekend, à Ixelles et à Anderlecht pour disperser des rassemblements de plusieurs centaines de personnes. Il ne faut pas relâcher les mesures de distanciation avertissent les scientifiques.

La police a dû intervenir plusieurs fois durant ce weekend pour disperser des rassemblements sauvages et spontanés dans la Capitale. Ce fut le cas samedi soir, sur la place Sainte-Croix à Ixelles, à deux pas de la place Flagey, où plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant un concert improvisé. Même cas de figure dimanche matin à l’aube à Anderlecht cette fois. Environ 500 individus se sont retrouvés autour d'un grand feu, en musique.

D’un côté comme de l’autre, les injonctions de la police ont été suivies sans heurts et la dispersion n’a pas nécessité d’arrestation ou d’interpellation.

Ce type de rassemblements est toujours interdit en Belgique, compte tenu des mesures décidées pour ralentir la propagation du coronavirus.

Pas le moment

Le virologue Marc Van Ranst a fait part de son mécontentement face aux images de foule rassemblée et faisant la fête. "Ce n'est pas encore le moment de se rassembler", a-t-il souligné dimanche midi auprès de VTM. De plus, comme ce n'était pas la première fois qu'un incident de la sorte se produit cette semaine, il estime que la police devrait également en faire davantage pour prévenir de tels rassemblements non autorisés.

"On est dans le prototype même de ce qu'on essaye d'éviter." Yves Van Laethem Porte-parole fédéral

"Cela dure depuis quelques jours déjà. En tant que policier, vous devez le savoir et essayer d'empêcher que tant de personnes s'y rassemblent. Alors agissez un peu plus tôt", recommande-t-il. "Vous pouvez rester là et empêcher ces gens de se réunir à 1.500 ou plus. Cela doit sûrement fonctionner."

Le virologue ne se montre pas non plus très compréhensif vis-à-vis des fêtards. "Où étaient ces gens, n'ont-ils rien retenu de ces derniers mois? ", s'est-il interrogé. "Nous avons encore plus de cas par jour que, par exemple, à Pékin, où les gens sont très inquiets et où de nouvelles mesures sont prises."

Antithèse

Même son de cloche du côté d'Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral coronavirus, interrogé sur RTL-TVI. "Ce qui s'est passé Place Flagey à Ixelles et à Anderlecht, c'est l'antithèse de ce qu'on souhaite. Des centaines de personnes proches les unes des autres, qui parlent et chantent, qui n'ont pas de masques, qui n'ont pas lavé leurs mains récemment. On est dans le prototype même de ce qu'on essaye d'éviter, mais qu'on observe à certains moments quand on se balade dans Bruxelles, en voyant des terrasses assez bondées. La distanciation n'est pas très bonne pendant la journée", souligne-t-il.