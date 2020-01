Des zones satellites pour améliorer la couverture des véhicules en free-floating

Un simple coup d’œil sur les applications des opérateurs de mobilité partagée actifs à Bruxelles suffit pour constater que les zones de free-floating dans lesquelles il est possible de prendre et de déposer les engins de déplacement demeurent le plus souvent limitées au centre de la Région bruxelloise. Si les communes du sud-est sont partiellement couvertes par certaines sociétés, le nord-ouest semble en revanche complètement oublié . "Alors que Ganshoren est l’une des communes les moins bien reliées en transports publics selon le monitoring des quartiers, les voitures partagées ainsi que les vélos et trottinettes électriques qui représentent une alternative de mobilité intéressante sont toujours restés en lisière de la commune" , déplore le premier échevin Stéphane Obeid (MR).

La création de zones satellites comme celle de Brussels Airport sera à l’étude chez Poppy en 2020, indique Michaël Grandfils, le CEO de Lab Box, l’incubateur de D’Ieteren Auto. "Nous opérons aussi sur Anvers où nous avions déjà eu des discussions en ce sens avec des communes de la périphérie. Entre-temps il y a eu la reprise de Zip Car dont la flotte était en fin de vie. Nous avons dû dispatcher nos véhicules sur Bruxelles et Anvers et nous n’avons plus la densité de service voulue. Mais nous allons augmenter significativement la taille de notre flotte et relancer cette réflexion qu’on avait mise sur pause. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes, mais dans le cadre d’un dialogue et si cela a du sens, on le fera, peut-être avec des phases de test."