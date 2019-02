Deux ans pour fixer une affaire judiciaire en flamand à Bruxelles

Sous-effectif

Lors de la scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau de consultance KPMG avait estimé qu’il faudrait 16 juges à temps plein pour venir à bout de la masse de travail à laquelle ce tribunal est confronté. Las, lorsque le cadre est complet, le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles peut compter sur 11 juges. Mais, depuis peu, ce cadre n’est plus rempli et la présidente peut encore s’appuyer sur sept juges, et bientôt six. "Deux juges sont malades pour une longue durée, deux viennent d’être nommés à un autre poste et un autre partira à la retraite le mois prochain", nous a expliqué la présidente du tribunal. Alors qu’elle s’inquiétait de la situation, on lui a répondu que le gouvernement était en affaires courantes et qu’il n’y avait plus de budget pour ouvrir de nouvelles places. "On ne sait pas faire à six le travail de onze personnes", a encore précisé la présidente qui nous a avoué ne pas voir de solution dans l’immédiat, sachant que’en 2018, 9.606 nouvelles affaires ont été introduites devant le trribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles.