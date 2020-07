Deuxième vague de mesures de soutien économique à Bruxelles

Ça y est, Bruxelles tient son plan de relance post-covid! Enfin pas tout à fait: comme nous l'expliquait le ministre-président Rudi Vervoort (PS) ce samedi , il faudra patienter jusqu'à l'ajustement budgétaire de la rentrée pour connaître les contours du plan de redéploiement à long terme, fondé sur les priorités de la déclaration de politique régionale. En attendant, un second paquet de mesures d'urgence destinées aux personnes et entreprises ayant encore besoin du soutien des pouvoirs publics a été adopté. Pour un montant total de 120 millions d'euros dont une vingtaine est réservée au secteur hôtelier , particulièrement en souffrance.

Pour soutenir le montre entrepreneurial, la Région bruxelloise se concentre cette fois sur les loyers commerciaux. Les Bailleurs Publics Régionaux (BPR) tels que Citydev.brussels, le Port de Bruxelles, les incubateurs et les Centres d’Entreprises pourront suspendre les loyers pendant trois mois. Pour les bailleurs privés , un accord entre propriétaire et locataire sera indispensable pour procéder à la suspension du loyer commercial pendant quatre mois. Si le propriétaire procède à un geste pour une ou deux mensualités, un régime d'avance de la Région, à savoir un prêt remboursable sur 18 mois, permettra de verser les deux autres mois de loyer dans les temps.

Une prime Activa spéciale covid

Bruxelles va compter plus de chercheurs d'emplois mais moins d'offres d'emploi. Une fois ce constat posé, Bernard Clerfayt (DéFI) a notamment annoncé le renforcement des équipes d'Actiris et la création du Fonds Rebond visant à octroyer un accompagnement sur mesure aux travailleurs bruxellois licenciés dans le cadre d’une faillite causée par la crise. Calquée sur le principe activa.brussels, une nouvelle mesure de mise à l'emploi baptisée Activa-19 sera accessible dès janvier prochain aux personnes ayant perdu leur emploi dans le cadre de la crise. Tous les chercheurs d’emploi inscrits chez Actiris entre le 1er avril et le 31 décembre seront porteurs d'une prime - dont le montant doit encore être négocié avec les partenaires sociaux- visant à les rendre plus attractifs aux yeux des employeurs.