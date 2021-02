Développer un projet immobilier à Bruxelles relève du parcours du combattant

Roy, notre investisseur type, en rêve jour et nuit! Pourtant, il ne se doute pas encore du parcours laborieux qui l'attend avant la remise finale des clés. Survolons les difficultés qui risquent d'être rencontrées par rapport au lieu choisi de l'investissement de Roy et l'obtention des permis nécessaires pour transformer son idée en réalité.

Les redoutables plans d'aménagement

Exemple récent, le projet "Neo" en l'honneur duquel le PRAS a été modifié seulement pour être annulé (à deux reprises déjà!) par le Conseil d'Etat. Il faut également mentionner les victimes du RRUZ Loi également annulé (mettant en difficulté les projets "The One" et "Realex"), qui sera remplacé par le PAD Loi mais dont le contenu évolue et l'adoption tarde, créant ainsi des incertitudes pour les projets futurs.