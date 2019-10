Déviations, suppressions de trains... Ce qu'il faut savoir sur les travaux de la jonction Nord-Midi

Les 27.000 navetteurs qui empruntent chaque jour la jonction Nord-Midi devront s'armer de patience dès ce lundi 14 octobre . Infrabel va procéder à la modernisation de 65 signaux et 170 moteurs d'aiguillage situés au sud de Bruxelles-Midi, ce qui altérera significativement le trafic ferroviaire de et vers la gare.

En semaine

Les week-ends du 1-2-3 et 9-10-11 novembre

→ Seules six voies seront accessibles à Bruxelles-Midi et uniquement depuis le Nord. La plupart des trains sont déviés via d’autres gares bruxelloises (Jette, Bruxelles-Ouest, Simonis, Tour&Taxis, Germoir, Bruxelles-Schuman, Bruxelles-Luxembourg et Schaerbeek)