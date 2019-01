Didier Gosuin quitte la politique "active"

Didier Gosuin (66 ans), ministre bruxellois de l'Économie et un des ténors du parti DéFI, tire sa révérence. Il indique dans les colonnes du Soir ne plus être candidat aux élections régionales, mais également céder le mayorat d'Auderghem. "C'est trente ans de combat. Je suis de ceux qui ont construit la Région, qui ont géré les conflits, en ont résolu un certain nombre." Il ajoute aussi: "Je ne voulais pas faire la campagne de trop. Ni repartir, comme ministre, dans une politique de petits pas." Il ne tourne toutefois pas le dos à son parti.