Didier Reynders prêt à gouverner avec la N-VA à Bruxelles

"On a réussi à mettre l'institutionnel de côté et à travailler la N-VA sur le socio-économique. A Bruxelles, nous sommes prêts à travailler avec celles et ceux qui voudront changer un certain nombre de choses", soit les matières comme la mobilité, et les sujets très présents dans l'opinion publique (sécurité, propreté).