Didier Reynders réaffirme son leadership et cherche une tête de liste régionale

Remettre l’église au village en rhabillant pour l’hiver les libéraux qui étaient sortis dans la presse trop légèrement vêtus après les élections communales. Tel était l’objectif de la mise au point faite ce lundi matin par Didier Reynders au micro de la RTBF. Le patron du MR bruxellois, c’est bien lui , faut-il comprendre, et pas question pour le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d’abandonner la tête de liste pour la Chambre aux prochaines élections, fédérales, régionales et européennes qui se dérouleront en mai prochain.

Il cherche ainsi à couper les ailes d’un canard qui vole depuis quelques semaines au sein du Mouvement réformateur et dans les médias: la venue de Charles Michel himself dans la capitale ou à tout le moins la migration de Didier Reynders vers l’échelon régional . Cette régionalisation de la marque "Reynders" fut publiquement encouragée par Boris Dilliès dans une interview au Soir. Il y proposait la ministre du Budget, Sophie Wilmès, pour la tête de liste à la Chambre.

L’option "Michel-à-Bruxelles" semble perdre en vigueur alors que la baisse du MR fait craindre la perte d’un des trois sièges brabançons du MR à la Chambre . Le parti vient de se tasser de plus de 4% à l’échelon provincial et la petite lumière rouge clignote, décourageant toute prise de risque inconsidérée.

Vers un renouvellement

En fait, deux options vivent au MR bruxellois. Soit miser sur Françoise Schepmans, femme expérimentée et toujours populaire dans sa commune de Molenbeek malgré le ras de marée Moureaux. Soit lancer une personnalité de la jeune garde qui n’a pas trop démérité durant les communales. On cite Alexia Bertrand, cheffe de cabinet de... Didier Reynders et nouvelle meneuse à Woluwe-Saint-Pierre, mais aussi de David Leisterh de Watermael-Boitsfort, Stéphane Obeid de Ganshoren, ou encore Clémentine Barzin et David Weytsman de la Ville de Bruxelles.