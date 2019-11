Dilliès rassemble les soutiens de son dessein régional

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) quittera le gouvernement fédéral pour prendre son poste de commissaire européen ce 1er décembre. De quoi relancer les tractations sur sa succession au niveau fédéral et, dans une moindre mesure, à la tête de la régionale bruxelloise du MR . Une fonction censée prendre de l’importance en vue des échéances électorales de 2024 si les libéraux veulent éviter une nouvelle déconfiture dans la capitale.

Ce n’est pas un secret, la cheffe de groupe au Parlement bruxellois Alexia Bertrand et les députés David Weytsman et David Leisterh souhaitent porter ensemble un projet de reconstruction du MR bruxellois. Mais alors que le trio peine vraisemblablement à se mettre d’accord concernant les modalités concrètes de cette candidature collective, un autre prétendant au poste a profité du boulevard qui s’ouvrait devant lui pour se lancer, discrètement mais sûrement, dans la course. Même s’il se refuse à toute déclaration tant que l’agenda de la succession n’est pas clairement établi, Boris Dilliès a déjà rassemblé ses soutiens à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le maïeur d’Uccle a aussi confirmé, la semaine passée, sa candidature aux membres de sa section locale.