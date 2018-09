Dix communes contre l'Etat dans le dossier du survol bruxellois

Du côté du gouvernement bruxellois, on s’attend à une nouvelle décision de justice avant la fin de l’année dans le dossier du survol des avions de la capitale. Pour rappel, la Région a lancé une nouvelle action en cessation environnementale pour violation de normes de bruit liées aux activités de l’aéroport national.

Décidée en juin dernier, cette action intervient un an après une première condamnation de l’Etat qui à l’époque n’avait pas jugé bon d’aller en appel de ce jugement qui réclamait notamment des ajustements quant aux survols de la route du canal, de celle du ring et de l’axe de la piste 01 sur le sud-est de Bruxelles . La Région bruxelloise avait estimé que ce premier jugement n’était pas suffisamment contraignant notamment en raison d’interprétations qui permettent à l’Etat d’éviter de payer des astreintes. La nouvelle plainte pourrait donner lieu à un jugement encore moins favorable au gouvernement Michel, espère-t-elle.

→ Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek, Ixelles, Jette, Schaerbeek, la Ville de Bruxelles, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre , nous confirme le cabinet de Céline Fremault (cdH), ministre régionale de l’Environnement.

→ Le taux de violation atteint 55 à 64% dans la zone du canal au plus proche de l’aéroport et cela de jour comme de nuit. Ces chiffres englobent des mesures réalisées entre le 25 novembre 2017 et le 1er août 2018.