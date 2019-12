Docks veut la dissolution de White

Le centre commercial Docks a cité le cinéma White en dissolution. Le cinéma, qui vient de changer de statut, estime la demande non recevable.

Audience houleuse jeudi après-midi devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles au cours de laquelle les propriétaires du centre commercial Docks ont demandé la dissolution du complexe cinématographique White, exploité au dernier étage du centre commercial. On savait que la lune de miel était rompue entre le centre commercial et le cinéma White, mais la tension vient encore de monter d’un cran.

Au cours d’une procédure qui s’était plaidée au printemps dernier, la société Nouveaux Entrepôts et Garages (NEG), l’entité qui détient Docks, avait tenté d’expulser le cinéma hors de ses murs. En référé, l’affaire n’avait pas abouti et le cinéma avait temporairement été autorisé à rester dans le centre commercial.

C’est une toute autre pièce qui s’est jouée hier après-midi devant le tribunal de l’entreprise. Dorothée Vermeiren et Nicolas Vanderstappen (Clifford Chance), les deux avocats de NEG, s’apprêtaient à plaider la dissolution du cinéma lorsqu’un incident de procédure est venu chambouler leurs plans. Le propriétaire du centre commercial avait cité en mars dernier le complexe cinématographique en dissolution sur base de l’article 333 du code des sociétés.

Ce dernier permet à tout intéressé de demander au tribunal de dissoudre une société lorsque son actif net est réduit à un montant inférieur à 6.200 euros . Dans le cas des cinémas White, les derniers comptes publiés font état d’un actif net négatif de 4,4 millions d’euros et de dettes de 9,6 millions d’euros. A priori, de quoi tirer la sonnette d’alarme. Voilà la pièce qui aurait dû se jouer.

Administrateur provisoire

Or à la fin du mois d’octobre, le cinéma White, défendu par Julie de Bonnet (Liedekerke), soucieux de s’adapter au nouveau code des sociétés qui entrera en vigueur le 1er janvier, a changé le statut de la société , le faisant passer de société privée à responsabilité limitée (SPRL) à société à responsabilité limitée (SRL). Jusque-là, rien de bien pendable, si ce n’est que les avocats de NEG n’ont été prévenus de la manœuvre que l’avant-veille de la plaidoirie. Or aujourd’hui, White estime que cette action en dissolution n’est pas recevable, car basée sur l’ancien code des sociétés. En effet, la nouvelle mouture du code ne prévoit pas d’équivalent du code 333 pour les SRL.

Ayant préparé leur affaire, les avocats de Docks étaient disposés à plaider sur ce point, estimant que le seul droit applicable était celui en vigueur au moment de l’introduction de la citation. Dans ce cas de figure, l’article 333 serait bel et bien d’application. De l’autre côté de la barre, l’avocate du cinéma ne voulait pas plaider sans avoir eu l’occasion de conclure sur ce point, ce qui a eu le don d’irriter le conseil de Docks. "Ce n’est pas la première fois que des abus sont commis dans cette affaire. Tout est fait au niveau du management pour ne pas payer les dettes et contourner la loi. On essaie de dynamiter la procédure", a plaidé Nicolas Vanderstappen. Les conseils de Docks ont fait savoir qu’ils avaient reçu un mandat de faire nommer un administrateur provisoire pour gérer le cinéma. Une action en ce sens devrait être introduite sous peu.