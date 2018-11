Doit-on s'attendre à un vendredi noir sur les routes bruxelloises?

Les gilets jaunes avaient introduit une demande afin de manifester dans les rues bruxelloises ce vendredi 30 novembre. L'autorisation avait été donnée, le cortège devait partir du Cinquantenaire vers 13h en direction du rond-point Schuman et de la rue de la Loi.

Du côté de la zone de police Bruxelles-Ixelles, "on suit la situation de près", indique sa porte-parole Ilse Van de Keere. "Cette mobilisation n'est pas organisée, mais il y a des chances de voir des gilets jaunes débarquer demain à Bruxelles, des actions sont donc possibles." Quant à savoir où se trouveront-ils dans la capitale... rien n'a filtré. Mais ils risquent de bloquer certains axes. "On ne communiquera pas sur les mesures prises par la zone de police ce vendredi, mais nous essaierons de les faire partir", explique-t-elle. Peut-on conseiller aux automobilistes de privilégier les transports en commun ce vendredi? "Oui, c'est certain, c'est mieux", conclut-elle.