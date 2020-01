Emir Kir convoqué ce lundi par la commission de vigilance du PS

Le bourgmestre de Saint-Josse avait reçu, début décembre, une délégation de maires turcs parmi lesquels figuraient deux membres du MHP, parti ultranationaliste d’extrême droite. Suite à la plainte d'un militant, il devra s'expliquer face aux sages de la commission de vigilance du PS bruxellois. Les défenseurs d'Emir Kir dénoncent un règlement de comptes interne.

Le député fédéral et bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir sera-t-il exclu du parti socialiste pour avoir reçu à la maison communale, fin décembre, plusieurs maires turcs dont deux membres du MHP, parti ultranationaliste d'extrême-droite? Il s'agirait de la sanction la plus lourde mais il en existe d'autres comme le simple rappel à l'ordre. La décision reviendra aux sages de la commission de vigilance du PS bruxellois qui entendront l'intéressé ce lundi.

L'affaire a éclaté début décembre lorsque la conseillère communale d'opposition à Saint-Josse Zoé Genot (Ecolo) a exprimé son indignation, estimant que le bourgmestre socialiste avait rompu le cordon sanitaire en recevant des membres du MHP. Le lendemain, la Fédération bruxelloise du PS avait fait savoir qu'elle ne cautionnait pas ladite réception. "La lutte contre l'extrême droite ne peut souffrir d'exception", avait notamment déclaré son président Ahmed Laaouej. Une dizaine de jours plus tard, c'était au tour du président de parti, Paul Magnette, de condamner fermement, sur le plateau de l'Invité (RTL-TVI) la rencontre d'Emir Kir avec les deux maires turcs d’extrême droite. Notons aussi la sortie plus récente, dans le Vif, de l'ancienne députée régionale Simone Susskind qui a ouvertement réclamé l'exclusion du bourgmestre tenoodois.

Cet épisode n'est pas tellement nouveau sur le fond, Emir Kir ayant par exemple déjà relayé sur les réseaux sociaux en juillet dernier une rencontre avec un maire turc d'extrême droite. Mais il a pris une tournure particulière en raison de l'initiative prise le 13 décembre dernier par Jeremie Tojerow. Ce militant du parti socialiste a décidé de saisir la commission de vigilance comme les statuts du PS le prévoient. "Ce n'est pas une décision facile et agréable, mais le refus de banaliser ou normaliser les idées et partis d’extrême-droite, tout comme le strict respect du cordon sanitaire, doivent demeurer des exigences absolues au sein de notre mouvement politique", déclarait le militant ucclois sur Twitter.

Jusqu'ici Emir Kir s'est défendu de deux manières. Tout d'abord en déclarant que les six maires reçus étaient également invités par les institutions européennes, et que c'est dans ce contexte qu'ils avaient également été invités à Saint-Josse. Ensuite en déclarant à nos confrères de la DH faire l'objet d'un "lynchage raciste et turcophobe".

À la veille de son passage devant la commission de vigilance, les défenseurs d'Emir Kir élaborent une troisième ligne de défense: le député-bourgmestre de Saint-Josse est selon eux victime d'un règlement de comptes interne en raison de sa mésentente avec le nouveau président de la Fédération Ahmed Laaouej. Et de rappeler que la plainte à l'encontre de Kir n'émane, en effet, pas d'un simple militant. Dans un tweet en octobre dernier, Jeremie Tojerow qui rappelait avoir travaillé à ses côtés au centre d'étude du PS, l'Institut Emile Vandervelde, se disait admiratif et fier de l'élection d'Ahmed Laaouej à la tête de la fédération bruxelloise.

"Deux poids deux mesures"

En outre, les pro-Kir mettent en avant un deux poids deux mesures dans cette affaire. Plusieurs parlementaires bruxellois d'origine turque ne seraient pas mis en cause malgré leur "allégeance au pouvoir d'Ankara". Sur le site web Info Turk, on voit ainsi les députés Hasan Koyuncu et Sevket Temiz sur des photos de la manifestation du 19 novembre 2016 en soutien au président de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan organisée par l'association pro-Erdogan UETD. Plus récemment, les parlementaires régionaux Ibrahim Donmez et Sevket Temiz s'étaient fendu de publications sur Facebook pour soutenir l'Opération "Source de Paix", soit l'offensive militaire turque en Syrie qui était pourtant condamnée par le parti socialiste. Un autre lien circule: celui d'une publication Facebook d'Ömer Zararsiz, président de la Fédération turque de Belgique qui fait office de représentation du MHP en Belgique, dans laquelle ce dernier remercie chaleureusement Sevket Temiz et Hasan Koyuncu.



"En visant Emir Kir, on ouvre la boîte de Pandore. Kir, c'est la partie visible de l'iceberg, mais cet iceberg est énorme. Le problème est beaucoup plus structurel qu'on peut le penser et ne s'arrête pas à un mandataire trublion d'origine turque. C'est toute la problématique du communautarisme, du rapport à la politique dans le pays d'origine et du rapport malsain entre religion et politique qui doit être questionnée. Si la plainte contre Kir sert à faire jurisprudence c'est intéressant mais s'il s'agit juste de se débarrasser d'un ennemi politique, cela ne permettra pas de remettre le PS bruxellois en phase avec ses valeurs fondamentales", commente un camarade.