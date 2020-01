Emir Kir fait amende honorable

"Je réaffirme sans ambiguïté qu’il s’agissait d’une erreur d’appréciation de ma part. À l’avenir, je ferai preuve de plus de vigilance. Je redis mon attachement aux valeurs du PS et rappelle avec force ma condamnation de l’extrême droite sous toutes ses formes où que ce soit dans le monde", a tweeté Emir Kir après avoir été entendu par la commission de vigilance du PS.

L'arc-en-ciel tient à un siège. Celui de Kir?

L’affaire a mis le PS de l’embarras alors qu’Emir Kir pèse plus quelque 18.500 voix et contribue largement au maintien électoral du parti à Bruxelles. S’il devait être exclu du PS (la procédure est toujours en cours), celui-ci perdrait également un siège à la Chambre, ce qui ferait perdre sa majorité à la coalition arc-en-ciel (socialistes, libéraux et écologistes, 76 sièges sur 150) qui servait de base au projet Paul Magnette lorsqu’il tentait de lancer la formation d'un gouvernement fédéral.