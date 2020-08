En cinq ans, seul un tiers des 30 points noirs bruxellois sécurisés

En 2015, une étude commandée par la Région avait permis d'identifier les lieux les plus accidentogènes. Seuls un tiers ont fait l'objet d'un réaménagement.

Dans l'opposition au Parlement bruxellois, les libéraux considèrent que le gouvernement régional fait du surplace en matière de sécurité routière. Une conclusion que le MR tire du faible nombre de points noirs sécurisés ces dernières années. Clôturée en 2015, une étude commandée par la Région avait servi à déterminer une trentaine de "Zaca", soit des zones à concentration d'accidents qui constituaient de fait des priorités en termes de réaménagement de voirie. Au printemps 2019, seuls sept points noirs avaient bénéficié d'un lifting. Un an plus tard, rien n'a changé ou presque, déplore le député régional David Weytsman (MR).

Le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) tempère ce constat. Depuis l'installation du nouvel exécutif régional il y a un peu plus d'un an, quatre Zaca ont été sécurisées: boulevard du Régent-rue Belliard; chaussée de Mons-rue Wayez; chaussée de Louvain-avenue Milcamps; porte de Namur-chaussée d'Ixelles. Selon le porte-parole de la ministre écologiste, la crise sanitaire du coronavirus a retardé certains chantiers tandis que la création des pistes cyclables temporaires a mobilisé du personnel. "Mais les coronapistes ont permis de résoudre des situations dangereuses qui figurent aussi dans la liste des cent Zaca. C'est le cas par exemple sur les boulevards Sylvain Dupuis et du Lambermont", précise Pieterjan Desmet, porte-parole du cabinet Van den Brandt.