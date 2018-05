En route vers la mort du diesel à Bruxelles

La Région de Bruxelles-Capitale se prépare doucement à percevoir elle-même les taxes de mise en circulation et de circulation. Une compétence, et donc une recette, transférée aux Régions par la réforme de l’Etat mais dont l’exécution est toujours opérée par l’administration fiscale fédérale. Conformément à ses engagements, Bruxelles y voit l’occasion de réformer cette fiscalité en vue de répondre à deux enjeux à l’impact direct sur la qualité de vie en ville: la mobilité et la pollution atmosphérique. Le gouvernement régional a donc mandaté un groupe d’experts afin de tracer une ligne de conduite en vue d’une prochaine réforme des deux taxes. Ce groupe a rendu son rapport final.