Enquêtes publiques à Bruxelles: stop ou encore?

Depuis fin mai, 415 enquêtes publiques ont été lancées par les autorités communales bruxelloises malgré le confinement. Seules cinq communes font encore de la résistance. Le cadre réglementaire régional actuel semble ne pas autoriser cette reprise. Mais le ministre de tutelle prétend le contraire.

Entre deux sons de cloche diamétralement opposés, bien malin qui sait aujourd’hui lequel sonne faux. D’un côté, le secrétaire d’État régional en charge de l’Urbanisme Pascal Smet (sp.a) qui annonce dès la mi-mai urbi et orbi que les enquêtes publiques et les commissions de concertation peuvent reprendre à partir du 1er juin. Mais de l’autre, la suspension des délais de rigueur, de recours et de tout délai dont l’échéance a un effet juridique a été dûment prolongée jusqu’au 15 juin par le gouvernement bruxellois et fait force de loi.

À l'échelon communal, il est sans doute plus aisé d’écouter celui qui a crié le dernier. Résultat, la plupart des communes ont multiplié – sans même attendre l’échéance du 1er juin fixée par le gouvernement régional – les enquêtes publiques pour encore pouvoir en boucler un maximum avant la trêve d’été obligatoire. En tout, nous en avons recensé 415 ce mardi. Parmi les communes les plus promptes à la détente, on trouve notamment Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Etterbeek ou Schaerbeek.

Avant l’heure, c’est l’heure ou pas ?

À notre connaissance, seules cinq communes bruxelloises faisaient encore de la résistance, persistant à ne pas relancer la machine: Auderghem, Bruxelles, Evere, Forest et Woluwe-Saint-Lambert. Alors, sont-elles plus catholiques que le Pape ou ont-elles apprécié correctement le risque juridique de voir invalidés tous les dossiers relancés avant l’heure, c’est-à-dire avant la parution au Moniteur Belge de l’arrêté gouvernemental de pouvoirs spéciaux modifiant l’arrêté préalable relatif à ladite "suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci"? Celui-ci était encore, jeudi dernier, en deuxième lecture au programme du gouvernement bruxellois.

"Les communes prennent le risque de voir les procédures de délivrance des permis être ensuite invalidées par le Conseil d’État." Philippe Coenraets Avocat spécialisé

Nous avons demandé à Philippe Coenraets, un avocat spécialisé en immobilier qui conseille plusieurs communes bruxelloises, de trancher. Celui-ci est… tranchant. "Le plateau de la balance penche logiquement en faveur des communes les plus prudentes: à l’inverse d’une simple missive ministérielle, les arrêtés gouvernementaux sont revêtus d’une force contraignante. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que les raisons avancées par le gouvernement bruxellois pour justifier la prolongation de la suspension des délais en question étaient doubles: ne pas pénaliser les demandeurs de permis qui, en raison de dépassements de délais d’instruction, se verraient confrontés à des refus implicites de permis; et permettre aux citoyens d’exercer pleinement leur droit de participation aux enquêtes publiques sans être pénalisés par les contraintes liées au confinement. Sans parler de la difficulté – voire de l’interdiction - de se réunir en commissions de concertation!", résume l’avocat bruxellois.

En toute logique, selon lui, en relançant déjà des enquêtes publiques alors même que la date du 15 juin n’a pas été légalement modifiée par le gouvernement bruxellois, les communes prennent le risque de voir les procédures de délivrance des permis être ensuite invalidées par le Conseil d’État en cas de recours en annulation de riverains se plaignant de n’avoir pas pu participer à une enquête publique ou à une commission de concertation "publique".

"La bonne gestion est de faire les choses dans les règles pour assurer au mieux la sécurité juridique des demandeurs." Alain Lefebvre Échevin de l'Urbanisme à la commune d'Auderghem

Par contre, indique encore l’avocat spécialisé, les communes peuvent – et même doivent – continuer à instruire les dossiers de demandes de permis au cours de la période de crise sanitaire, "en respectant bien entendu les mesures de prudence et de distanciation au sein même de leurs services. Ceci peut même aller jusqu’à tenir des commissions de concertation à huis clos pour des dossiers déjà présentés publiquement et qui reviennent uniquement pour la formulation de l’avis".

Pascal Smet redonne le tempo

Pascal Smet a mis fin à la suspension des enquêtes publiques par une simple lettre envoyée aux communes. Cela suffit-il légalement?

De son côté, Pascal Smet, que nous avons fait réagir aux propos de Philippe Coenraets, persiste et signe: "Depuis le 10 mai, le déconfinement progressif a eu pour effet d’autoriser les déplacements, ce qui a permis, dès le 1er juin comme indiqué, l’organisation dans les règles des procédures obligatoires de consultation de la population. Les enquêtes publiques impliquent de se déplacer pour prendre connaissance des dossiers. Et les commissions de concertation requièrent l’organisation de réunions. C’est à ce seul titre qu’elles ont été suspendues, contrairement d’ailleurs à l’instruction des procédures de demandes de permis par les autorités délivrantes. Durant la période de confinement, Urban.brussels a d’ailleurs délivré 146 permis ou refus de permis, soit globalement la même quantité qu’en temps normal. Le déconfinement étant acté, plus rien ne s’oppose donc à leur tenue. La prolongation de la suspension des délais jusqu’au 15 juin n’empêche donc pas la reprise tant des enquêtes publiques que des commissions de concertation, à condition de respecter les mesures de distanciation", insiste-t-il.

"Le déconfinement étant acté, plus rien ne s’oppose donc à la relance des enquêtes publiques et à la tenue des commissions de concertation." Pascal Smet Secrétaire d'État à la Région bruxelloise

Et le responsable d’ajouter qu’en cas de lancement d’une nouvelle enquête publique après la date-butoir du 1er juin, les commissions de concertation ne peuvent techniquement pas être programmées avant le 15 juin, vu les délais de procédure. "D’ici là, les arrêtés auront été validés par le Conseil d’État et adoptés par le gouvernement bruxellois", précise-t-il encore. Un message qui semble percoler dans les administrations communales encore rétives, puisque Woluwe-Saint-Lambert et Bruxelles viennent de lentement relancer le calendrier des commissions de concertation.

Principe de précaution

"Avait-t-il d'autre choix après sa sortie récente?", réagit, pour sa part, Alain Lefebvre (DéFI), l’échevin de l’Urbanisme à Auderghem, à la réponse fournie au niveau régional. "Si recours il y a, Pascal Smet ne sera peut-être plus ministre quand on connaîtra les décisions définitives. Pour ma part, la bonne gestion est de faire les choses dans les règles pour assurer au mieux la sécurité juridique des demandeurs. Je préfère donc attendre l’arrêté du gouvernement avant de relancer les procédures concernées".

