Face à la jeune garde bruxelloise du MR, Vincent De Wolf ne lâche pas l'affaire

Bien placé pour succéder à Charles Michel à la tête du Mouvement réformateur, Georges-Louis Bouchez ne sait plus quoi faire de ses nombreux soutiens. On ne compte plus les sorties médiatiques des poids lourds de son parti pour lui assurer un soutien en vue du scrutin interne. Ce lundi, c’était au tour du député bruxellois et bourgmestre d’Etterbeek de chanter les louanges du Montois dans La Libre.