Face aux hésitants vaccinaux, il faut éviter les slogans et les promesses politiques

À la veille de l'été, la Région bruxelloise a évolué vers une stratégie vaccinale plus décentralisée via des initiatives telles que les vaccibus.

À Bruxelles, plusieurs études commandées par la Cocom identifient les facteurs de non-vaccination. Les informations contradictoires sont en cause tandis que la pression et les slogans politiques sont sans effet sur ces publics.

Après avoir débuté en février 2021 dans de grands centres, la campagne de vaccination bruxelloise a rapidement montré ses limites. L'évolution vers une stratégie plus décentralisée à la veille de l'été n'a jamais permis de rattraper le retard pris sur les deux autres régions du pays. Aujourd'hui, seulement 72% de la population adulte est vaccinée à Bruxelles contre 84% en Wallonie et 93% en Flandre.

C'est dans ce contexte que la Cocom a commandé plusieurs études relatives à l'hésitation vaccinale. Menée par MaResCon entre fin août et mi-septembre, une première enquête qualitative a consisté à interroger pendant une heure chacun des 22 Bruxellois qui n'envisageaient pas de tendre le bras, afin de mieux cerner les freins et les incitants à la vaccination.

Dans ce groupe de 18 à 60 ans, personne n'a pu désigner une source fiable à ses yeux. Les informations sur lesquelles ces individus s'appuient sont souvent issues de l'entourage. Et ceux-ci sélectionnent le plus souvent les arguments justifiant un report de la vaccination. Ainsi, l'avis de plusieurs virologues renommés ne primera pas sur l'avis d'une seule personne ayant une formation médicale et qui n'est pas favorable à la vaccination.

Outre les intérêts commerciaux du secteur pharmaceutique, on retrouve parmi les arguments les plus invoqués: la gestion différente selon les régions et les pays, les opinions différentes des experts et des politiques, le développement trop rapide des vaccins, leur impact négatif sur la fertilité et sur les bébés à naître, l'inconnue des effets secondaires à long terme et le fait que les vaccins soient présentés comme seul remède.

Souvent présents aux premiers jours de la pandémie, les doutes s'inscrivent dans un processus croissant alimenté par les informations contradictoires. "Ces personnes qui n'avaient déjà pas beaucoup confiance dans les autorités ont été confrontées à l'évolution en direct des connaissances. Le vaccin AstraZeneca d'abord réservé aux populations jeunes puis âgées, a renforcé la méfiance. Tout comme la nécessité d'introduire une troisième dose", illustre Inge Neven.

Pour la responsable du Service de l'inspection de l'hygiène de la Cocom, il faut veiller à ce que les nouvelles informations s'inscrivent dans un récit progressif et non disruptif, d'autant que l'évolution perpétuelle des connaissances scientifiques complique la diffusion d'un message univoque. Parmi les autres recommandations: faire preuve d'empathie envers les non-vaccinés et reconnaître que le vaccin est "un ami sur la route" permettant d'éviter les maladies graves plutôt qu'un "ultime sauveur".

Shopping vaccinal

Réalisée par IntoTheMinds en octobre auprès de 783 répondants non vaccinés ou ayant reçu une première dose depuis moins d’une semaine, l'enquête quantitative démontre que la peur n'est pas un moteur et qu'il faut dès lors privilégier une communication non anxiogène axée sur la protection des proches. Près de deux tiers des sondés disent ressentir une pression forte des autorités pour se faire vacciner.

61% Pour 61% des sondés, choisir son vaccin est un facteur décisif de vaccination

À l'inverse, le fait de choisir son vaccin serait un facteur décision pour 61% des sondés. Ce qui va amener la Cocom à communiquer plus activement sur cette possibilité déjà existante, mais peu valorisée.

Le problème des informations contradictoires est aussi soulevé par cette seconde enquête selon laquelle la moitié des répondants hésitent à recevoir la piqure pour cette raison. Pour 29%, la communication provenant du secteur des soins de santé seuls est insuffisante. Or, le personnel médical reste une source fréquemment consultée, même par les personnes non vaccinées.

Pas de promesses

En écho à tous ces constats, une troisième étude commandée auprès de l’UCLouvain et l’ULB pour évaluer le dispositif de vaccination livre diverses recommandations. "Il faut laisser de côté l'approche habituelle par catégorie sociale, économique ou culturelle, car cela risque de transformer un problème d'hésitation vaccinale en opposition à la société", indique Sophie Thunus de l'UCLouvain.

Les auteurs de l'étude "Vaccessible" plaident pour une approche alternative qui repose sur les besoins des citoyens pris dans leur ensemble. Outre l'accessibilité matérielle au vaccin, il faut tenir compte de son acceptabilité – qui repose sur la balance entre les risques de la maladie et du vaccin – et des questions de confiance qu'il soulève.

Cette approche se traduit par une communication ne comportant pas de slogans commerciaux ni de promesses politiques, mais uniquement de l'information et des explications. Alors que la crise s'éternise, il faut aussi positionner la vaccination au cœur d'une démarche plus large de promotion de la santé, insiste Sophie Thunus.

À ce sujet, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) explique que les moyens conjoncturels consacrés à la lutte contre le covid doivent, le plus possible, faire sens structurellement. Ainsi, des projets tels que les relais d'actions quartiers (RAQ) mis en place durant la crise vont perdurer, afin de raccrocher aux soins les personnes qui en sont le plus éloignées.