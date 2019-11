Feu vert de Brugel pour une indexation du prix de l'eau à Bruxelles

Le régulateur bruxellois de l'énergie a rendu sa décision: la demande d’indexation de Vivaqua est acceptée. Celle-ci mènera à une augmentation limitée de 2,19% de la facture annuelle de l’eau soit 5,52 euros par an pour un ménage de deux personnes.

"Après analyse et consultation du Comité des usagers de l’eau et du Conseil économique et social et en raison du sous financement du réseau, nous sommes favorables à une augmentation des tarifs, d’autant que l’impact est relativement limité pour l’usager (<3€/an/pers TVAC) et reste inférieur à l’inflation", explique Eric Mannès, président ad interim de Brugel. "Il est en effet essentiel pour Vivaqua de pouvoir financer son activité, mais il est tout aussi essentiel qu’un acteur extérieur puisse rationaliser les demandes d'indexation. Brugel joue ici son rôle de régulateur neutre qui prend en compte tant les besoins de l’opérateur que la réalité économique des consommateurs", ajoute-t-il.

Le régulateur bruxellois de l'énergie ajoute que que Vivaqua reçoit également un subside important de la Région, ce qui n’aura pas d’impact sur ses tarifs 2020. "Mais, cela lui permet de continuer à avoir accès à l’emprunt et, in fine, de continuer à investir."

Les nouveaux tarifs visés par la demande d’indexation seront d’application dès le 1er janvier 2020.

Parallèlement à la période transitoire, Brugel travaille activement à la rédaction d’une nouvelle méthodologie tarifaire qui portera sur la période 2021 à 2026 et qui sera publiée début 2020.

Vivaqua en difficulté financière

Émanant de Vivaqua, la demande d’indexation était fondée sur le fait que les tarifs sont gelés depuis 2014 alors que de gros investissements sont à prévoir en parallèle. L’intercommunale bruxelloise des eaux se trouve, en effet, dans l’impasse financière car ses recettes, qui proviennent majoritairement de la facture d’eau des Bruxellois, ne couvrent plus ses dépenses.

Des investissements d’environ 100 millions d’euros par an, en moyenne, sont pourtant nécessaires pour réhabiliter les infrastructures souterraines vétustes. " Le modèle économique n’est plus pérenne. On ne peut pas continuer à s’endetter en empruntant, mais on ne peut pas non plus mettre un frein aux investissements nécessaires ", avait déclaré à L’Echo la directrice de Vivaqua, Laurence Bovy, en août dernier.

Pas encore de tarif social pour les plus précarisés

Le conseil économique et social de la Région bruxelloise (CESRBC), dans lequel siègent des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes ainsi que des organisations syndicales, n’avait pas formulé d’objection vis-à-vis d’une indexation des tarifs dans son avis rendu en octobre dernier. Le CESRBC recommandait toutefois de procéder à ce type d’indexation de manière plus régulière afin d’atténuer son impact. Et même s’il juge les hausses de tarifs envisagées "mesurées", le conseil regrettait que les mesures de protection des ménages les plus fragiles et la garantie d’accès à l’eau ne soient pas mises en œuvre en même temps que l’augmentation tarifaire.

Une remarque similaire avait été émise par le Comité des usagers de l’eau qui regrettait dans son avis que les augmentations de prix de l'eau soient certaines tandis que le renforcement de la protection sociale prévue ne soit pas encore effectivement mobilisable par les ménages précarisés. "Pour les ménages dont l’endettement est structurel, une augmentation même modeste mais imprévisible du prix de l’eau est ingérable", a insisté le Comité.

Coût-vérité de l’eau

Laurence Bovy a toujours fait savoir qu’elle était favorable à l’introduction d’un tarif social. Actuellement, tous les ménages paient des montants similaires établis en fonction deux critères, la consommation et la composition de la famille. Mais l’introduction d’un tarif social pour les ménages en difficulté doit, selon elle, se faire en parallèle de la refonte d’une grille tarifaire plus en adéquation avec le coût de production et de distribution de l’eau.