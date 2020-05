Feu vert du gouvernement bruxellois pour la nouvelle caserne principale du Siamu

Ce n'est encore qu'une note de principe, que le ministre de tutelle, Pascal Smet (sp.a), devra faire aboutir. Mais le gouvernement bruxellois valide la construction de la future caserne régionale d'état-major du Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) le long de l'avenue du Port, à côté de Tour & Taxis. Le terrain visé pour accueillir la nouvelle caserne principale est adjacent au Centre TIR. Il fera, comme ses voisins, l’objet d’un aménagement d’espaces dédiés à des entreprises urbaines. Six parcelles (voir plan) seront ainsi concédées à des tiers publics et privés pour des projets cadrés.